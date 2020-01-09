وزير الخارجية: العراق يرفض الهجمات داخل اراضيه

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الخميس، أن العراق يرفض الهجمات داخل اراضيه، لافتا الى أن اي تصعيد في المنطقة يساعد على عودة الارهابيين.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقد في بغداد مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، إن "العراق يرفض الهجمات داخل اراضيه"، لافتا الى أنه تم التأكيد للجانب النركي على "ضرورة ابعاد العراق عن سياسية المحاور، وايضا على ان اي تصعيد في المنطقة سيعزز الارهابيين".

وأضاف الحكيم، أن "المحادثات شملت الأحداث الأخيرة في العراق والمنطقة"، لافتا الى أن "العراق يشدد على احترام سيادته من جميع الاطراف، وأن اي تصعيد في المنطقة يساعد على عودة الارهابيين".

ووصل في وقت سابق من، اليوم الخميس، وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو الى العاصمة بغداد، والتقى حين وصوله رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وعدد من المسؤولين لبحث الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وايران، والهجمات التي تعرضت لها الاراضي العراقية بسبب ذلك الصراع.