الداخلية تعلن اعتقال داعشي عمل بالجند والحسبة في ايمن الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال "داعشي" عمل بديواني الجند والحسبة في ايمن الموصل.

وقالت الوزارة في بيان ان "قوة مشتركة من مديرية شرطة الحدباء ( مركز الغزلاني ) التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد المتابعة المستمرة تتمكن من القاء القبض على الداعشي ( م س س ح ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند وكذلك عمل فيما يسمى بالحسبة".

واضافت انه "كان يقوم بالاخبار عن دور منتسبي القوات الامنية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، مشيرة الى انه "القي القبض عليه في منطقة حي الغزلاني في الجانب الايمن لمدينة الموصل".