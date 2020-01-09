عاجل : مصدر مطلع يكشف عن سبب قصف ايران للقاعدة العسكرية الامريكية في اربيل
الأخبار

الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس


أصدرت هيأة الحشد الشعبي، الاربعاء، بيان "العهد والوفاء" لنائب رئيس الهيأة الشهيد ابو مهدي المهندس، مؤكدة مضي قواتها على خطى المهندس.

وفيما يلي نص البيان: 

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

صدق الله العلي العظيم

يالها من شهادة ما أعظمها ويالها من عزة ونهاية ما اجملها ويغبط الجميع أصحابها ،وياله من فراق ابكى العيون واوجع القلوب.

لقد أفل النجم العتيد، وترجل الفارس الذي أذل الحروب، ووري الجثمان الطاهر الثرى. إنها شهادة لطالما امضى سنين عمره يسعى لها، انه وسام الحسين الذي يقلده للاوفياء من انصاره.

ايها العراقيون المفتخرون بهذا البطل الصنديد :ان مايهوّن من ألم الفقد للشهيد القائد المهندس، هو انه(رضوان الله عليه) قد عبّد لنا الدرب بأبنائه البررة الذين اقسموا ان يسيروا على نهجه ويقتفوا خطاه ولايحيدوا ولا يساوموا حتى يدوم النصر الذي كان هو عنوانه وان مايعزينا هي تلك المحبة العظيمة التي اظهرها الشعب العراقي بكل اطيافه للفقيد العظيم،الذين غصت بهم الساحات وامتلأت بهم الشوارع، رافعين رايات الحداد والتحدي، بأن يحفظوا دمه الشريف وجميله الذي لايُنكر.

فشكرا للجميع على موقفهم المشرف، شكرا للمرجعية الابوية التي كرمته بلقب قائد الانتصار، شكرا للعشائر العراقية الاصيلة، شكرا للطلبة والموظفين والعمال والنساء والاطفال والشيوخ وكل الشرائح التي رافقت مسيرة الجثمان الطاهر في كل محافظة مر بها والمحافظات التي استعدت للتشرف بالجسد الطاهر وتحضرت ولم يمر بها، شكرا للقوات الامنية جميعا جيشها وشرطتها وحشدها جنودا ومنتسبين وضباطا وقيادات العمليات في المحافظات الذين ساهموا بالتحضير للتشييع وإقامة مجالس العزاء التي ما تزال مستمرة.

ستبقى في الذاكرة صوركم ضباطا ومراتب مسؤولين ومنتسبين وانتم تؤدون التحية العسكرية في كل بقعة تتواجدون فيها والجثمان الطاهر يمر من أمامكم، شكرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كرمت القائد المهندس في شهادته ورفعت صوره والأعلام العراقية في مختلف بلادها.

نحن الحشد الشعبي عهدا مقدسا نقطعه للعراق والمرجعية ولكم ، ان نسير على خطى المهندس، برؤوس مرفوعة واعلام خفاقة بالنصر والشموخ…والحمد لله اولا وآخرا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جواد الطليباوي ينفي قيام فصائل المقاومة بضرب المنطقة الخضراء
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
شاهد ماذا قال عبد الباري عطوان عن الضربة الايرانية على القاعدة العسكرية الامريكية في عين الاسد
خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصاروخين في المنطقة الخضراء
مصدر يكشف طبيعة دوي الانفجار في المنطقة الخضراء
سماع دوي انفجار في المنطقة االخضراء
اوبريت زلم الرد
رئيس كتلة الفتح: الاعتداء الأمريكي الأخير أعطى مبرراً لرد إيران داخل العراق
واشنطن بوست: المتعاقد الاميركي المقتول بقاعدة كي وان بكركوك ’’عراقي الأصل’’ وهذه قصته
سلطة الطيران المدني: حركة الطائرات في الأجواء العراقية طبيعية ومستمرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
عميد شارع موسكو : والله يا اخي البلد لايحتاج إلى ثورة إنما يحتاج إلى ستر عورة اسمحوا لنا نقتبس من مقالاتكم ...
الموضوع :
أسئلة ينبغي على قادة المتظاهرين الإجابة عليها للمتظاهرين
احمد : قيل لعمر المختار =إيطاليا تملك طائرات نحن لا نملكها =قال : أتحلق فوق العرش أم تحتهُ ؟ ...
الموضوع :
الشرفاء في البرلمان العراقي يخيبون امال امريكا بعد تفويض الحكومة العراقية باخراج القوات الامريكية من العراق
احمد : بسم الله الرحمن الرحيم (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ ...
الموضوع :
ارادوا فراقنا احياء فامتزجنا شهداء
د .شغانبه : ان ماحصل بضرب واغتیال قیادیین طالما حاربوا اعتا مجرمی العالم فی العراق وسوریا وتخلیص اهلها من ظلم ...
الموضوع :
قراران حكوميان عراقيان عاجلان رداً على حادثة الاغتيال الاميركية
مازن عبد الغني محمد ه دي : بارك الله فيك وجزاك خيرا واعانك على البصيرة واتباع الحق واعاننا جميعا بحق محمد واله الاطهار ,,,ارجو ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير ينعى الشهيد القائد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد ابو مهدي المهندس
ابوحوراء العكيلي : الحمدلله رب العالمين الذي جعل قادتنا لايخشون اعدائهم مهما علأ شأنهم ومهما تجبروا وتغطرسوا ليستشهدوا بعزوكرامة يشهدلها ...
الموضوع :
"الحشد الشعبي" ينفذ وصية الشهيد القائد أبو مهدي المهندس
احمد : أن فرحت الكلاب... فاعلموا ان الميت اسد واي اسود قد تكاملوا بالرقي هم اسود شيعة امير المؤمنين ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
فيسبوك