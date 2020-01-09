مصدر يكشف طبيعة دوي الانفجار في المنطقة الخضراء

كشف مصدر امني، الاربعاء، عن طبيعة دوي الانفجار الذي سمع في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر ان "صارخي كاتيوشا سقطا مساء اليوم ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد"، مبينا ان "احد الصاروخين سقط ضمن شارع قريب على السفارة الاميركية اما الاخر فسقط بعيدا عن مبنى السفارة".

واضاف ان "السفارة الاميركية في المنطقة اطلقت صافرات الانذار"، مشيرا الى ان "سقوط الصاروخين اديا الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

يذكر ان المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الاميركية والبريطانية تتعرض بين فترة واخرى الى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون تؤدي في بعض الاحيان الى سقوط قتلى وجرحى والحاق اضرار مادية.