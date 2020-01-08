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مصدر مطلع يكشف عن سبب قصف ايران للقاعدة العسكرية الامريكية في اربيل
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سماع دوي انفجار في المنطقة االخضراء
وكالة انباء براثا
149
2020-01-08
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