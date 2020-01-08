واشنطن بوست: المتعاقد الاميركي المقتول بقاعدة كي وان بكركوك ’’عراقي الأصل’’ وهذه قصته

كشفت صحيفة واشنطن بوست الاميركية هوية المتعاقد الأميركي الذي قتل في هجمات صاروخية على قاعدة عسكرية في كركوك في 27 كانون الاول 2019، والذي اتخذ الولايات المتحدة مقتله ذريعة لتنفيذ عملية اغتيال قائد فيلق القدس الايراني الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي مهندس بقصف امريكي غادر جبان قرب مطار بغداد الدولي.

وذكرت الصحيفة، أن "المتعاقد أميركي من أصل عراقي الذي كان يعمل مترجما للجيش، من أصل عراقي، وأنه ولد في بلده الأم وكان يعيش في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا".

وأضافت نقلا عن أرملته نور الخليلي، أن "اسمه نورس حميد، كان في الـ33 من عمره، وحصل على الجنسية الأميركية في عام 2017، ولديهما ولدان أحدهما يبلع من العمر عامين والآخر ثمانية".

وفي السنوات الأخيرة، عمل مترجما للقوات الأميركية في العراق، قبل أن يلقى حتفه في الهجوم الذي استهدف في 27 كانون الاول قاعدة k-1 في كركوك التي تضم قوات أميركية وعراقية، وتقول السلطات الأميركية إن مجاميع مسلحة تدعمها إيران نفذته"، وفقا لوسائل الاعلام.

وأشارت الصحيفة الى أن "ذلك الهجوم، والذي أدى إلى إصابة العديد من قوات التحالف والجنود العراقيين، دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بضرب المجاميع المسلحة العراقية. الضربات الأميركية الانتقامية .

وقالت أرملته لصحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء الماضي، إن "جثمان حميد وصل إلى الولايات المتحدة، ودفن السبت في ساكرامنتو".

وأفادت صحيفة "سكرامنتو بي"، وفقا لوسائل الاعلام، بأن "حميد دفن في مقبرة سكرامنتو المسلمة الكبرى وأن الشركة التي كان يعمل لصالحها وهي دفعت تكاليف الدفن".