كتائب سيد الشهداء: الأمريكان سيخرجون من العراق على أعلى مستويات الذل والهوان

اعتبر الامين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، الأربعاء، ان الأمريكان سيخرجون من العراق على اعلى مستويات الذل والهوان.

وقال الولائي في تغريدة على موقعه في "تويتر" إن "المقاومين يقتلون أكثر من 17 الف أمريكي في العراق، فتقول أمريكا انهم 4500 فقط!، وتتوسل بالمقاومين والحكومة العراقية ان توقع اتفاقية وتنسحب ثم تقول انها لم تفعل!".

وأضاف ان "أمريكا أم الكذب وأبوه، وها هي اليوم تنزف رجالاً ونساءً وأموالاً وكرامة وتأريخ ثم تقول الأمور على ما يرام!".

وأوضح الولائي :"ستخرجون من العراق على أعلى مستويات الذل والهوان، وما عين الأسد إلا قطرة من غيث سينهمر.. فانتظرونا.. نحن لا نضيع الدماء ولا ننسى ثأر الشهداء".