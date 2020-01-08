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بالصورة ... حجم الدمار الذي خلفه القصف الصاروخي الايراني للجناح الامريكي لقاعدة عين الاسد غربي الانبار
الأخبار
11 معلومة عن قاعدة عين الأسد الأمريكية
وكالة انباء براثا
76
2020-01-08
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11 معلومة عن قاعدة عين الأسد الأمريكية
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