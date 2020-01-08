الشيخ قيس الخزعلي يتوعد برد على اغتيال المهندس اكبر من رد الايرانيين

توعد امين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، القوات الامريكية برد على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس "اكبر" من رد الايرانيين على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة نقلها مكتبه الاعلامي، إن "الرد الإيراني الأولي على اغتيال القائد الشهيد سليماني حصل".

واضاف "الآن وقت الرد العراقي الأولي على اغتيال القائد الشهيد المهندس". وتابع قائلا "لأن العراقيين اصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون يكون ردهم اقل من حجم الرد الايراني وهذا وعد".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.