عاجل : بالصورة ... حجم الدمار الذي خلفه القصف الصاروخي الايراني للجناح الامريكي لقاعدة عين الاسد غربي الانبار
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الناطق باسم عبد المهدي يصدر بيانا بشأن القصف الايراني في العراق


اصدر المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الاربعاء، بيانا بشأن القصف الايراني في العراق، فيما اشار الى انه لم ترد خسائر بشرية لدى الجانب العراقي وجانب قوات التحالف.

وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف في بيان انه "بعد منتصف الليل بقليل من اليوم الاربعاء تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران بان الرد الايراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ او سيبدأ بعد قليل، وان الضربة ستقتصر على اماكن تواجد الجيش الامريكي في العراق دون ان تحدد مواقعها".

واضاف انه "في نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الامريكي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الامريكية في قاعدتي عين الاسد في الانبار وحرير في اربيل وفي مواقع اخرى"، مشيرا الى "اننا انذرنا فور تلقينا خبر الهجوم القيادات العسكرية العراقية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة".

وتابع "لم تردنا لحد اللحظة اية خسائر بشرية لدى الجانب العراقي ولم تردنا رسميا الخسائر في جانب قوات التحالف"، لافتا الى "اننا القائد العام بقي يتابع التطورات منذ بدء الهجوم والى هذه الساعة ويجري الاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة في محاولة لاحتواء الموقف وعدم الدخول في حرب مفتوحة سيكون العراق والمنطقة من اول ضحاياها".

وبين خلف ان "العراق يرفض اي انتهاك لسيادته والاعتداء على اراضيه فان الحكومة مستمرة بمحاولاتها الجاهدة لمنع التصعيد واحترام الجميع لسيادة العراق وعدم التجاوز عليها وعدم تعريض ابنائه للخطر"، داعيا "الجميع لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات حكومتها ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه الازمة الخطيرة التي تهددها والمنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة".

يذكر ان الحرس الثوري الايراني اطلق 22 صاروخا على قاعدتين امريكيتين احداها في اربيل والاخرى بعين الاسد في الانبار، ادت الى الحاق اضرار مادية، فيما تضاربت الانباء بشأن حدوث اصابات خلال عملية القصف بين الجنود الامريكيين، الا ان خلية الاعلام الامني اعلنت انها لم تسجل اية خسائر في صفوف القوات العراقية.

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