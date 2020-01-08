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إيران: تدمير طائرات مسيرة ومروحية ومعدات حربية أمريكية في عين الاسد


اعلنت إيران، اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرات مسيرة وطائرات مروحية ومعدات حربية أمريكية في قاعدة عين الأسد.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر في الحرس الثوري، اليوم، قوله إن طائرات مسيرة وطائرات مروحية ومعدات حربية أمريكية اصيبت بأضرار جسيمة في قاعدة عين الأسد.

وأضاف التلفزيون الإيراني نقلا عن المصدر، أن "أكثر من 104 أهداف في المنطقة لأمريكا وحلفائها تم تحديدها وهي تحت الرصد".

كما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الجيش الإيراني جدد المطالبة بسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن شنت قوات الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.

وأفادت استخبارات الحرس الثوري الايراني، في وقت سابق اليوم الاربعاء، بأن "80 عسكريا أمريكيا على الأقل قتلوا، في قاعدة عين الأسد، إثر القصف الصاروخي" الذي استهدف القاعدة في العراق.

ثم قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في بيان "الآن وقد أدركوا قوتنا حان الوقت لكي تسحب الولايات المتحدة قواتها من الشرق الأوسط".

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