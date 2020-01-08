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بومبيو يتصل بالبارزاني عقب القصف الايراني على قواعد امريكية بالعراق


أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، فجر الأربعاء، في أعقاب الهجوم الإيراني الذي استهدف قواعد أمريكية في أربيل والأنبار. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورغاتوس إن "وزير الخارجية مايك بومبيو أطْلَعَ رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني في اتصال هاتفي على التطورات المتعلقة بالهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد الجوية في العراق بما في ذلك أربيل".

وتابعت أن "وزير الخارجية الأمريكي ورئيس وزراء إقليم كردستان اتفقا على البقاء على اتصال وثيق مع حدوث أي مستجدات في الأوضاع".

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