عاجل : مصدر ميداني : الموجة الاولى من الصواريخ التي سقطت على عين الاسد هي 13 صاروخ ارض ارض
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مصدر ميداني : تم استهداف الجناح الامريكي في قاعدة عين الاسد 35 مرة حتى الان


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الرئيس الأمريكي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس هيئة الأركان في البيت الأبيض لبحث القصف الإيراني على قواعد أمريكية في العراق.
الحرس الثوري يصدر بيانا حول قصف الجناح الامريكي في قاعدة عين الاسد غربي الانبار
مصدر ميداني : تم استهداف الجناح الامريكي في قاعدة عين الاسد 35 مرة حتى الان
مصدر ميداني : الانفجار الذي وقع في اقليم كردستان كان في اربيل بين مطار اربيل وعين كاوه وهو عبارة عن موقع عسكري امريكي
مصدر ميداني : الموجة الاولى من الصواريخ التي سقطت على عين الاسد هي 13 صاروخ ارض ارض
مصدر ميداني : الوضع العسكري للتحالف الامريكي مربك جدا وانباء عن احتراق طائرة امريكية
ا﻿لمونيتور_الأمريكية :  كل القواعد الأمريكية في العراق تعرضت الى هجوم ايراني شامل وليست فقط قاعدة عين الأسد .
الاعلام الايراني يعلن انطلاق الموجة الثانية من الهجمات على القواعد الأمريكية قبل قليل .
الحرس الثوري الايراني : نحذر امريكا من انها ستلقى ردا اخر ان اعتدت مرة اخرى
مصدر مطلع : الهجوم الايراني بدأ في ساعة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورقيقه ابو مهدي المهندس
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