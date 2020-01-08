الاعلام الايراني يعلن انطلاق الموجة الثانية من الهجمات على القواعد الأمريكية قبل قليل .

بدأت الآن الموجة الثانية من الهجمات الصاروخية الباليستية لقوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية نحو القوات الاميركية في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التلفزيون الإيراني اعلن ان الحرس الثوري ينفذ الموجة الثانية من الهجوم بعشرات الصواريخ البالستية بعد أن استهدف قاعدة عين الأسد بالعراق.

وحذر الحرس الثوري امريكا من ان اي رد سيواجه برد اكبر واشمل.

وأعلن التلفزيون الإيراني صباح اليوم الأربعاء، عن تعرض قاعدة عين الأسد الجوية، التي تتمركز بها القوات الأمريكية.

وأضاف أن الصواريخ من نوع أرض-أرض وتم اطلاقها من مدينة كرمنشاه غرب ايران.

وقال مصدر أمني عراقي إن عددا من صواريخ باليستية، استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية التي تحتلها القوات الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي، في ناحية البغدادي، غربي الأنبار، غرب العراق