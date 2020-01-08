صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس

انفجرت أحداث عنف مساء اليوم في ساحة الحبوبي بالناصرية بين عشائر آل إبراهيم والعساجرة ومجاميع الجوكر الموالية لأمريكا، واسفرت الأحداث عن حرق خيام وسقوط 4 مصابين.

وقال شهود عيان ان ماحدث بالضبط هو أن مجاميع الجوكر منذ العصر انتشروا عند بعض الطرق حاملين الإطارات استعدادا لحرقها ومنع مرور موكب تشييع الشهيد أبو مهدي المهندس، كما تظاهروا وهم يهتفون (الجاي يشيع رديناه).

وعند محاولة مرور العشائر المشيعين مساء بساحة الحبوبي اعترضتهم مجاميع الجوكر قرب جسر الحضارات، ورددوا هتافات مهينة لكرامتهم وللشهيد، الأمر الذي استفزهم، وتطور الى صدامات، وقيام بعض رجال العشائر بحرق خيام تابعة لهم.

وقد آثار سلوك مجاميع الجوكر استياء بالغا بين اهالي الناصرية، خاصة وانه ينتهك كل القيم الأخلاقية والاعراف العشائرية، وروح الانتماء الوطني.

* الفيديو لمجاميع الجوكر خلال تظاهراتهم عصرا.