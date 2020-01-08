وصول جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس إلى النجف تمهيداً لدفنه في وادي السلام

وصل جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد القائد ابو مهدي المهندس، الثلاثاء، إلى محافظة النجف، تمهيداً لدفنه في مقبرة وادي السلام.

وقال مصدر صحفي إن جثمان الشهيد المهندس الذي اغتيل إثر ضربة جوية أميركية غادرة جبانة فجر الجمعة الماضي، وصل إلى محافظة النجف، قادماً من محافظة البصرة بعد تشييعه وسط حضور لجمع غفير من المواطنين.

وأضاف أن جثمان المهندس سيوارى الثرى في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف.

وخرج المئات من ابناء البصرة، اليوم الثلاثاء، لتشييع جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس الذي اغتيل مع قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سلماني في غارة امريكية غادرة جبانة قرب مطار بغداد الدولي غربي العاصمة.