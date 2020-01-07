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الناتو : سنسحب مؤقتاً جزءاً من وحداتنا العسكرية في العراق


ذكرت وكالة "فرانس برس"، أن حلف شمال الأطلسي سيسحب مؤقتا جزءا من وحداته العسكرية في العراق، ويعيد نشر جزئها المتبقي في قطاعات متفرقة في العراق وخارجه.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الناتو قوله: "نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية جنودنا. لهذا، سيتم مؤقتا نقل البعض منهم إلى أجزاء أخرى من العراق وخارجه"، مشيرا إلى أن الحلف، مع ذلك، "سيحافظ على وجود قواته في العراق".

وتأتي هذه التطورات عقب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، بغارة أمريكية جبانة غادرة قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي.

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