ذيول أمريكا تبدأ مغادرة العراق زرافات ووحدانا

* الصورة للنائب فائق الشيخ أثناء فراره، وهو أحد أبرز الموالين لأمريكا.

افادت مصادر مطلعة ان مجموعة من ذيول امريكا من النواب والسياسيين بداوا بالهروب من بغداد بشكل ملفت للنظر

وقالت المصادر ان على مدار ال48 ساعة الماضية، شهد مطار بغداد الدولي وعدة منافذ برية أخرى حركة مغادرة كثيفة جدا الى كردستان وتركيا وبيروت والاردن وبلدان أخرى من قبل سياسيين ونواب عراقيين وناشطين من الموالين لأمريكا.

وبحسب المصادر فان المعلومات اكدت أن عشرات العناصر التي كانت تتولى قيادة الجماعات الموالية لأمريكا والإمارات في ساحات التظاهرات غادرت بغداد وعدة محافظات بشكل مثير للدهشة الى أربيل وتركيا بدرجة أساسية.

ومن المرجح أن يكون مغادرة بعض العناصر المهمة بايعاز مسبق على خلفية انقلاب الساحة الشعبية على واشنطن وتصاعد حدة الغضب الشعبي، وحراك فصائل المقاومة الساعي لطرد أمريكا، وماقد يترتب عن ذلك من خطر على عملائها وذيولها..

لكن العشرات فضلوا المغادرة بعد تاكدهم من بدء مغادرة الأمريكان من العاصمة بغداد، وانقطاع خطوط التواصل مع دوائر الارتباط معها.