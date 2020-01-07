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النجباء: العمق الستراتيجي لمحور المقاومة يفوق عمق الكيان الصهيوني 128 مرة


اعتبر أمين عام حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي، الثلاثاء، العمق الاستراتيجي لمحور المقاومة بانه يفوق عمق الكيان الصهيوني 128 مرة، فيما أكد انه لا يوجد إلا خيارين امام شعوب العالم، إما المقاومة او الذل.

وقال الشيخ الكعبي في بيان، إن "استشهاد القائد الاسلامي الغيور، قائد محور المقاومة كافة، قد أحزن قلوب المدافعين عن المظلومين في العالم والاحرار المقارعين للاستكبار ولكننا أصبحنا اكثر وعيا واشد قوة".

وأضاف أن "الشهيد الحاج قاسم سليماني لم يكن طريقا كي ينسد بعد استشهاده، وانما كان نهجا وخطابا ينتقل صدرا عن صدر حتى تحرير بيت المقدس"، مبيناً :"لا يوجد إلا خياران امام شعوب العالم: إما المقاومة او الذل! نحن اخترنا المقاومة وفي هذا الطريق، ستكون الشهادة مصيرُ افضل رجال الله".

ودعا الشيخ الكعبي، ترامب إلى "اعادة النظر في توصيفاته عن حامل لواء محور المقاومة"، موضحاً :"أقول له أن ينظر الى الخرائط العسكرية قبل التفوه باي هراء، وأن لا ينسى أن العمق الستراتيجي لمحور المقاومة يفوق العمق الستراتيجي للكيان الصهيوني 128 مرة".

وتابع أن "بارودنا اليوم، لم يعد طلقات فقط، وانما تجهزت فصائل المقاومة باحدث الصواريخ الذكية القادرة على انهاء حضوركم المشؤوم في غرب اسيا والقضاء على حياة الكيان الصهيوني المزيف خلال ساعة واحدة فقط".

وأكد الشيخ الكعبي، أنه "لا توجد حاجة الى تخيل اليوم الذي يزول فيه هذا الكيان الغاصب، لاننا نشرنا قبل سنوات صور صحراء اتاكاما بين المستوطنين الصهاينة واليوم بعد استشهاد الحاج قاسم سليماني أصبحنا أقرب الى القدس الحبيبة".

وبين ان "رؤساء مراكز الدراسات الستراتيجية الغربية! اتركوا اراءكم النظرية وانظروا بدقة الى اضمحلال النظم العالمي الحديث، إعلموا وانتبهوا جيدا أننا سنغير (لغز الامن) لديكم الى "لعبة نتيجتها الصفر" ولو كان هناك مهزوما فانه قطعا سيكون جنود العم سام".

وختم الشيخ الكعبي بيانه بالقول: "قسماً بالدم الطاهر للجنرال قاسم وابي مهدي... سنوجه لكم ضربة على إثرها لا يجد قادتكم العسكريين مهربا وملجأ غير الاختفاء تحت بطون الدواب في الصحراء".

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