مصدر: الداخلية تجري عدة تغييرات في بعض المناصب الأمنية

افاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن وزير الداخلية أجرى عدة تغييرات في بعض المناصب الأمنية.

وقال المصدر إنه "تم نقل اللواء الركن علي حسين عباس لفتة من منصب قائد حدود المنطقة الثالثة الى مقر قيادة قوات الحدود/ مديرية عمليات القيادة ضمن ملاك وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي".

وأضاف أنه "تم نقل اللواء حسين عبد الهادي محمد محبوبة من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ مديرية المتابعة واللجان الى ملاك الوكالة اعلاه القيادة آنفاً، ويكلف بالمنصب المذكور اعلاه".