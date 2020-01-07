النائب الأول لرئيس البرلمان يدعو مجلس الخدمة الاتحادي يدعو الى انهاء المحسوبية والمنسوبية

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، مجلس الخدمة الاتحادي إلى عدم استغلال التخصصات العلمية في مؤسسات الدولة.

وذكر بيان لمكتب الكعبي، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب استقبل بمكتبه، اليوم، رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادية"

وأكد الكعبي بحسب البيان، أن "مهمة مجلسكم الجديد ستكون غاية في الاهمية ولا تخلوا من الصعوبات والتحديات، سيما وكونه في طور التأسيس، وأيضا وجود ارث كبير من حالة عدم التنظيم الامر الذي سيتطلب منكم جهداً مضاعفاً لإعادة تنظيم عمل مؤسسات الدولة وانهاء مشاكل تتعلق بالمحسوبية والمنسوبية وعدم استغلال التخصصات العلمية ضمن مجال عملها، وايجاد الية دقيقة تسير عليها الدولة العراقية".

وشدد على أن "الدورة النيابية الحالية حرصت على تمرير قانون مجلس الخدمة الاتحادية بعد مضي اكثر من عشرة سنوات من تأخير اقراره"، معرباً عن "حرص مجلس النواب على دعم عمل المجلس بكل ما يحتاجه من تشريعات وقوانين لغرض انجاح عمله لخدمة بلدنا الحبيب".

من جانبه، استعرض رئيس مجلس الخدمة المراحل التي تمكن مجلسه من اتمامها واهم المعوقات التي تواجه مرحلة بدء اعماله بشكل طبيعي.