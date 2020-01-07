صحيفة بريطانية: القوات الأميركية أخلت مواقع غير حصينة شمال بغداد

كشفت صحيفة "اندبندنت عربية"، الثلاثاء، عن قيام القوات الأميركية بإخلاء مواقع غير حصينة شمال العاصمة بغداد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها، إن "القوات الأميركية أخلت مواقع غير حصينة شمال العاصمة العراقية، ونقلت جنوداً ومعدات إلى قواعد عسكرية شمال بغداد وغربها"، مؤكدة أن "العملية بدأت فجر السبت، واكتملت فجر اليوم الثلاثاء".

وأضافت المصادر أن "هذه العملية تندرج تحت بند تقييم ساحة العمليات، في ظل تزايد التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية في العراق، بعد استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس".

وسبق أن تناقلت وسائل الإعلام وثيقة يبلغ فيها التحالف الدولي السلطات العراقية بأنه سيبدأ عملية إعادة انتشار في العراق، استعدادا لمغادرته، استجابة لقرار البرلمان العراقي، وعلى الرغم من أن واشنطن نفت، على أرفع المستويات وجود أي خطط للانسحاب، إلا أن الحقيقة أن قواتها غادرت بضعة مواقع قرب بغداد فعلا، سبق لها أن تعرضت لهجمات صاروخية مميتة.