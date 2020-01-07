مكبرات الصوت تجوب شوارع ذي قار تعلن عن موعد وصول الجثمان الحقيقي لنعش ابو مهدي المهندس

جابت مكبرات الصوت، اليوم الثلاثاء، شوارع ذي قار، فيما اعلنت عن موعد وصول الجثمان الحقيقي لنعش ابو مهدي المهندس.
وقال مصدر صحفي "، انه "تم اطلاق نداء عبر مكبرات الصوت تجوب شوارع ذي قار، اعلنت فيه أن الساعة التاسعة ليلا سيكون موعد وصول الجثمان الحقيقي لنعش الشهيد ابو مهدي المهندس إلى مدينة الناصرية".
واضاف انه "تم التوجيه أيضا عبر مكبرات الصوت بحث الجوامع والحسينيات بإعلان موعد وصول المهندس لعامة الناس لغرض حضور التشييع".
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