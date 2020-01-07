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رئيس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من امين عام الناتو ويؤكد له دعمه للقوات العراقية وتدريبها ومحاربة داعش


تلقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحلف الناتو ، فيما أكد الاخير، دعمه للقوات الامنية العراقية وتدريبها ومحاربة تنظيم "داعش".

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ، إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى، صباح اليوم، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

وعبّر عبد المهدي، بحسب البيان، عن "اعتزازه بعلاقات التعاون بين العراق وحلف الناتو، وبيان سياسة الحكومة وعلاقاتها المتوازنة وموقف الحكومة والبرلمان العراقي من تواجد القوات الأجنبية وقرار انسحابها من العراق وحفظ سيادته".

ونقل البيان، عن الامين العام لحلف الناتو، تاكيده على "أهمية تطوير علاقات التعاون القائمة بين العراق وحلف الناتو والرغبة بدعم القوات الأمنية العراقية وتدريبها ومحاربة داعش".

واشار البيان الى أن جرى التباحث في الأزمة الحالية وتطوراتها الأمنية وجهود تفادي نشوب حرب في المنطقة وتخفيض التصعيد ونزع فتيل الأزمة وتجنيب شعوب المنطقة والعالم تداعيات الحرب.

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