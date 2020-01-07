التربية تُصدر توضيحاً بشأن نظام تحسين المعدل

اصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، ايضاحاً بخصوص نظام تحسين المعدل الذي تم اقرارهُ خلال شهر كانون الأول الماضي من قبل هيئة الرأي.

وقالت الوزارة في بيان انه "بحسب القرار فإنه بتوجيه من الوزيرة سها العلي بك، أصدرت المديرية العامة للتقويم والامتحانات تعميماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان، يوضح أن قرار تحسين المعدل".

وتابعت ان "القرار يخص طلبة الدراسة الصباحية (حصراً)"، موضحة انه "لا يشمل طلبة الدراسة المسائية او الخارجيين، وكذلك طلبة المحاولات" .