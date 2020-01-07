الولائي لترامب: عاقب ان استطعت

اعتبر الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي، الثلاثاء، تراجع أميركا بشأن فرض العقوبات على العراق بانه "نكوص وهروب"، فيما خاطب دونالد ترامب بالقول: عاقب ان استطعت".

وقال الولائي في تغريدة على موقعه في "تويتر" إن "انتظار العقاب اصعب، فانتظروا ردّنا، والطرد من العراق اذل من النزول الى ارضه فاخرجوا، ومحو التغريدة هوان بعد كتابتها (لماذا محوتها)، والتراجع عن العقوبات نكوص وهروب (عاقب ان استطعت)".

واضاف "اما نحن فثابتون، هؤلاء نحن، لا تغيرنا الظروف، ننتقي اماكن واوقات الضربات، ننتصر او ننتصر".

واوضح الولائي ان "امريكا ومن خلفها الصهيونية قتلت سليماني والمهندس جسداً لكنها لم تقتلهما روحاً ورايةً ومنهجاً، فمدرستهما قد خرجت الاف القاسميين المهندسين".