النزاهة تضبط متهماً انتحل صفة العمل فيها بهدف الابتزاز

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط منتحل صفة موظف بهيأة النزاهة في محافظة كربلاء، مشيرة الى قيام المتهم بتهديد مسؤول أملاك المحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إن فريق عمل من مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة تمكن بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية في المحافظة من ضبط المتهم، موضحة قيام المتهم بانتحال صفة محقق في الهيأة والاتصال بمسؤول شعبة أملاك المحافظة، وتهديده بوجود ملفات عليه في الهيئة.

وبينت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بعملية الضبط، التي تمت بناءً على مذكرة قضائية وفق القرار 160 لسنة 1983، وعرضه رفقة المتهم على السيد قاضي التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مما تجدر الإشارة إليه أن الهيئة أعلنت عن ضبط ثلاثة متهمين بانتحال صفة مسؤولٍ وموظفين فيها بمحافظة نينوى في عام 2019.