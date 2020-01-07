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الداخلية تعلن اعتقال متهم اثناء بيع ابنته في بغداد


اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال متهم اثناء بيع ابنته في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ان "مفارز استخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أحد المتهمين وسط بغداد، وبالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع ابنته".

واضافت انه "مطلوب أيضاً وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات"، مشيرا الى انه "تم تدوين أقوال المتهم وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وإحالته للقضاء".

 

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