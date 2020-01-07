سفير العراق يطالب مجلس الأمن بإدانة اغتيال سليماني

طالب العراق مجلس الأمن الدولي، بإدانة اغتيال الجيش الأمريكي قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني فجر الجمعة في بغداد، وذلك كي لا تسود "شريعة الغاب" العلاقات الدولية.

وقال السفير العراقي في الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن الغارة الأمريكية "تعتبر بمثابة اعتداء على شعب العراق وحكومته، وانتهاكا صارخا للشروط التي تنظم وجود القوات الأمريكية في العراق، والمنطقة والعالم"

وأضاف السفير، أن بلاده تطلب من المجلس "الاضطلاع بمسؤولياته والحرص على محاسبة من ارتكبوا تلك الانتهاكات التي لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب بل القانون الدولي، والتي تجعل شريعة الغاب هي السائدة في المجتمع الدولي".

ولم يطلب السفير العراقي، في الرسالة الواقعة في ثلاث صفحات، صراحة عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث المستجدات الأخيرة.

ولا يشغل العراق مقعدا في مجلس الأمن، لكن يمكنه أن يطلب عقد جلسة للمجلس بواسطة إحدى الدول الأعضاء.