تحشيد لتظاهرات لنصرة أمريكا واسقاط المرجعية والحشد

بدأ الجيش الإلكتروني للسفارة الامريكية وناشطون عراقيون موالون لاجندات خارجية التحشيد لتظاهرات يوم الجمعة 10 يناير لنصرة أمريكا، ورفض خروج قواتها من العراق، وتدعو لاسقاط المرجعية الدينية والحشد الشعبي.

وباشرت صفحات تحمل اسم ساحات التظاهرات الترويج لبوستات ممولة تحمل شعارات: (منريد حصار) (منريد مرجعية) (منريد أحزاب) (منريد مليشيات) (منريد حرب بالوكالة)، وتم تذييلها بهاشتاك يطالب بحل البرلمان بسبب تصويته لطرد القوات الامريكية.

لكن الشعار الأكثر غرابة هو (منريد عملاء سياسيين)، في الوقت الذي تجاهر فيه هذه المجاميع بعمالتها لأمريكا، وتدعو لنصرة قواتها على القوات العراقية.

وهذه هي المرة الأولى التي يجاهر فيها عملاء أمريكا ومجاميع الجوكر في ساحات التظاهرات بوجودهم، ويكشفون علنا للرأي العام أن مطالبهم هي مطالب واشنطن، وان تظاهراتهم لنصرة أمريكا وتنفيذ أجنداتها.