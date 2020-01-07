عبدالمهدي يجري اتصالا هاتفيا بالبارزاني

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، ان الاخير بحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تطورات الاحداث والعمل الوطني المشترك.
وقال المكتب في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى اتصالا هاتفيا برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني".
واضاف انه "جرى خلال الاتصال التداول في تطورات الأحداث وطبيعة الاتصالات الجارية حولها والموقف العراقي منها واستمرار العمل الوطني المشترك والتعاون الوثيق بما يحفظ أمن العراق ومصالحه وسيادته الوطنية".
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