عبد المهدي يؤكد للسفير الاميركي ضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، للسفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، بعد ظهر اليوم، السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر، وجرى استعراض تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، على "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة"، مشدداً على "خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة ، وان العراق يبذل كل مايستطيع من جهود لمنع الإنزلاق لحرب مفتوحة".

وأشار عبد المهدي، الى "السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور وان قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع"، مؤكداً "حرص العراق على ان تكون علاقاته مبنية على التعاون والإحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".