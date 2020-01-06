واشنطن تتهم موسكو وبكين بعرقلة بيان في مجلس الأمن بشأن الهجوم على سفارتها في بغداد

وجهت الولايات المتحدة، الاثنين، أصابع الاتهام إلى روسيا والصين بعرقلة بيان في مجلس الأمن بشأن هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

وذكرت وكالة "رويترز"، ان "واشنطن اتهمت موسكو وبكين بمنع صدور بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‭"‬‬يؤكد‭‭ ‬‬حصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية‭‭"‬‬.

وأفادت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن "27 دولة نددت بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، في تناقض مع صمت مجلس الأمن بسبب روسيا والصين، اللتين منعتا إصدار البيان".

ويتعين الموافقة على صدور مثل هذه البيانات بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15.