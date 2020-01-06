عبد المهدي: لا نقبل أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الاثنين، ان الولايات المتحدة موجودة بقرار عراقي وانسحاب قواتها هو قرار عراقي، مشيراً الى أن الحكومة لا تقبل أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ، ان "عبدالمهدي استقبل السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو".

ووجه عبد المهدي بحسب البيان، "الشكر للقيادة الصينية ولمواقف الصين الإيجابية تجاه العراق في مجلس الأمن ودفاعها عن حقوق العراق في المحافل الدولية"،

مؤكداً أن "أمريكا ساهمت مع العراق في الحرب ضد داعش ، ولا نريد أن نصبح طرفا في اي صراع ولا نقبل أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة موجودة بقرار عراقي وانسحاب قواتها هو قرار عراقي ايضا ومن مصلحتها أن تكون الحكومة العراقية قوية وليس العكس".

وبيّن عبد المهدي، أن "الصين شريك قوي ومهم للعراق والاتفاق مع الصين أصبح قضية رأي عام في العراق، وإن شعبنا يدرك اهميته بشكل واضح وسنعمل على إنجازه دون تردد، ونأمل دعم الصين لنا في جميع القضايا التي تخص العراق دولياً"، مؤكداً ان "الصين ستظل صديقا حميما للعراق" .

من جانبه، أبلغ سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد تحيات رئيس مجلس الدولة الصيني إلى رئيس مجلس الوزراء وتعازيه بالشهداء الذين سقطوا في القصف الأمريكي الجبان الغادر ودعمه للحكومة العراقية .

وأكد السفير الصيني ان "بلاده تدعم العراق بقوة وتولي اهتماما لتطور العلاقات مع العراق وهي شريك موثوق به للعراق وسنعمل على إعادة إعماره ودعم الحكومة والشعب العراقي ووضع الاتفاق بين البلدين موضع التنفيذ ونأمل بتعزيز دور العراق في مشروع الحزام والطريق"، معرباً عن "حرصه على زيادة التعاون الأمني والعسكري".