رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يقيم مجلس عزاء على ارواح القادة الشهداء جراء القصف الامريكي الجبان

اقام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مجلسا للعزاء على ارواح القادة الشهداء الذين سقطوا جراء القصف الامريكي الجبان الغادر قرب مطار بغداد الدولي

وشكر عبدالمهدي جميع المعزين الذين حضروا مجلس العزاء الذي اقامه سيادته على روح الشهيد ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي .

وقال في ختام المجلس الذي اقامه في قصر الضيافة صباح اليوم ، نقيم هذا العزاء على الارواح الطاهرة لأخينا وأحد القادة الأبطال ابو مهدي المهندس والشهداء معه ونسأل الله ان يسكنهم فسيح جنانه ويحفظ بلدنا وشعبنا .

وحضر مجلس العزاء عدد كبير من المسؤولين في القضاء ومجلس النواب والعلماء الأفاضل والسياسيين والوزراء والقادة العسكريين ، ورؤساء واعضاء عدد من البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني ، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق .