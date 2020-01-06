وزير الدفاع: ليكن عيد الجيش مناسبة للتظافر والوحدة بين شرائح الشعب

هنأ وزير الدفاع نجاح الشمري، الاثنين، الجيش العراقي بمناسبة عيده الـ99، فيما اشار الى انه ليكن عيد الجيش مناسبة للتظافر والوحدة بين شرائح الشعب.

وقال الشمري في بيان ان "العراق يمر بظروف بالغة التعقيد، وفي وسط هذه الظروف تمر علينا اليوم الذكرى ( التاسعة والتسعون) لتأسيس الجيش العراقي الباسل، والذي نحتفل كل عام بذكرى هذه المناسبة الغالية علينا. لنُستذكر معاني الفخر والأعتزاز والعرفان لتاريخ ومحطات وسِفر هذا الجيش العظيم وقادته الذين لم يبخلوا بدمائهم على العراق والأراضي العربية"، مبينا "لنا في مقبرة جنين في فلسطين المحتلة شهادة على بطولات هذا الجيش وقادته الأبطال الذي ضحوا بارواحهم ودمائهم من أحل فلسطين وقضايا الأمة، والشعوب والجيوش من حقها أن تفتخر بالمحطات المجيدة".

وتابع انه "متى ما ذُكر الجيش وأينما توجه فهو يحمل عناوين الأحترام والأكبار والإيثار، وشعاره وحدة البلاد وأمنها والرمز الذائد عن حياضها ومصالحها وتطلعات شعبها"، موضحا ان "أية أمة بلا جيش قوي ومدرب ويواكب التطور ويحافظ على الأنضباط واليقظة تبقى أمة ضعيفة يتربص بها الطامعون".

واكد ان "العراقيين ادركو منذ البداية أهمية هذا المعنى فسارعوا لتأسيس هذا الجيش وديمومته فصار من الجيوش المهمة في المنطقة والإقليم. وبات المواطن يفخر به لعقود وعقود"، موضحا ان "آخر مآثره سحق أجرم فئة في تاريخ العراق والمنطقة والعالم والمتمثلة بتنظيم داعش الارهابي الذي وراءه دول وميزانيات ضخمة وماكينة إعلامية كبيرة جدا ..'ولكن جيشكم كسر شوكته وسحقه وأنقذ العالم منه".