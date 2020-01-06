الشيخ جلال الدين الصغير يشارك في مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد السيد محمد رضا الجابري الذين استشهد مع القادة

تشرف سماحة الشيخ بالمشاركة مساء امس في مجلس الفاتحة على روح الشهيد المجاهد السيد محمد رضا الجابري وخاطب سماحة الشيخ عائلة الشهيد الفقيد لم اقبل لاعزيكم وانما لاهنأكم وابارك لكم شهادة فخر السادة الجوابر وشيعة اهل البيت عليهم السلام،

فمن رقى لهذه المنزلة ووصل الى اعلى امنياته لا يعزى وانما تكون شهادته معربة عن عظيم كراماته على الله فهنيئا له بما فاز به واسعده الله بما اتاه من كرامة واصطفاه لرفقة اجداده الطاهرين صلوات الله عليهم.

وانتقل بعدها لزيارة عائلة الشهيد السعيد محمد الشيباني رضوان الله عليه سليل المجاهدين في منزلهم في منطقة الكرادة مهنئا ومباركا لشهادة شبل بني شيبان وعنصر فخارهم، ومؤكدا إن هؤلاء الفتية أصحاب فضل عظيم ودينهم كبير فهم مثل يحتذى واسوة تقتدى.