وزير الخارجية: العراق سيتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتداءات الامريكية على الحشد

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم لنظيره اللبناني جبران باسيل، الأحد، ان العراق سيتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتداءات الامريكية على الحشد الشعبي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ، ان "الحكيم تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني جبران باسيل، وتباحث الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين العراقية واللبنانية".

وشدد الحكيم بحسب البيان، على "ثقة العراق الكبيرة في العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين، واهمية استمرار التنسيق في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة".

وأوضح، أنه "فيما يخص الاعتداءات الامريكية على قوات الحشد الشعبي فان العراق سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة كافة لحماية ارضه ومواطنيه من مثل هذه الانتهاكات والخروقات".

من جانبه، تطرق باسيل في مجمل حديثه الى الاحداث الاخيرة في العراق، مؤكداً دعم لبنان الكامل للعراق حكومة وشعباً، ووقوفها مع العراق.