الامين العام لكتائب سيد الشهداء يصف قرار البرلمان بـ"الفتح المبين"

وصف الامين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، الأحد، تصويت البرلمان على إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد بـ" النصر المبين".

وقال الولائي في تغريدة على موقعه في "تويتر" ، :"سبحان الذي جعل من الشهداء مشاريع نصر لنا في دنياهم، وادوات فلاح وعزة وانتصار عند استشهادهم".

وأضاف أن "ما حصل اليوم، تحت قبة برلمان العراق فتح مبين ولو كره الأمريكان والنواب الغائبون"، معرباً عن "شكره لدماء الشهداء ونواب العراق، والمقاومة الدولية لدحر أمريكا".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسته الاستثنائية بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما صوّت على إلزام الحكومة بإخراج القوات الاجنبية من البلاد.