الشيخ حمودي مخاطباً السفير الايراني : اغتيال القادة لن يثنينا عن نهج المقاومة

زار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي على رأس وفد رفيع المستوى مبنى السفارة الايرانية في بغداد لتقديم التعازي للجمهورية الاسلامية متمثلة بمعالي السفير ايرج مسجدي و قد استذكر في سياق حديثة جوانب من شخصية الشهيد القائد سليماني و الشهيد القائد ابو مهدي المهندس

مؤكداً على ان دمائهما سيعطيان زخماً كبيراً للشعوب الحرة في مواصلة طريقهما بوجه اعداء الإسلام، كما أن الجرائم الأمريكية الأخيرة قد كشفت عن وجهها الحقيقي المعادي للشعب العراقي.

وقد تقدم السفير مسجدي بالشكر و التقدير لوفد المجلس الاعلى الاسلامي مشيراً الى ما يحمله امتزاج دماء الشهيدين القائدين من دلالة ترسخ مفهوم وحدة و علاقة الشعبين الايراني و العراقي المترسخة.