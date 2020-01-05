الامام المفدى السيد علي السيستاني: دور الشهيد سليماني خلال فترة حربه على داعش منقطع النظير ولا يمكن نسيانه

اعتبر المرجع الديني الاعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني، الأحد، دور قائد فيلق القدس الشهيد القائد قاسم سليماني خلال فترة حربه على تنظيم "داعش" الارهابي منقطع النظير، مؤكداً أنه لا يمكن نسيانه.

وقال الامام المفدى في رسالة تعزية إلى قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي بشهادة الجنرال قاسم سليماني إن "نبأ استشهاد الحاج قاسم سليماني آلمنا كثيراً.. دور السيد سليماني خلال فترة حربه ضد عناصر داعش كان منقطع النظير".

وأضاف أن "هذا الدور لا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من زحمات في هذا السياق".

واغتيل القائد الحاج قاسم سليماني مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بضربة جوية لطائرة أمريكية غادرة جبانة قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.

وفيما يلي نص رسالة الامام المفدى السيد علي السيستاني الى قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي

بسم الله الرحمن الرحيم

‏سماحة المستطاب آية الله السيد علي الخامنئي دامت بركاته

‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

‏لقد آلمنا كثيراً خبر استشهاد اللواء العظيم الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه.

‏أن الدور الفريد للمرحوم في سنوات الحرب مع عناصر داعش في العراق ‏والأتعاب الكثيرة التي تحملها في هذا المجال لا يمكن أن تنسى.

‏إنني أقدم التعازي بمناسبة فقدان هذا الشهيد العزيز إلى جنابكم وإلى أولاده المكرمين وعائلته المحترمين وجميع الشعب الإيراني الشريف وعلى الخصوص أهالي كرمان الأعزاء وادعو الله المنان أن يعلي درجات الفقيد ويمن على ذويه بالصبر الجميل والأجر الجزيل.

‏ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

السيد علي الحسيني السيستاني

٨ جمادي الاول ١٤٤١