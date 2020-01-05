الشيخ جلال الدين الصغير : شكرا لله وللقائدين الذي حفز البرلمان على التصويت باخراج القوات الاجنبية والامريكية من العراق

اصدر الشيخ جلال الدين الصغير بيانا حول تصويت البرلمان العراقي على اخراج القوات الامنية من العراق

وقال سماحته في البيان الذي تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه شكرا لله وللقائدين الشهيدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس على هذه الكرامة التي جعلت من دمهم المبارك ومظلوميتهم حافزا وحد فيه القوى السياسية فتكاتفوا في مجلس النواب هذا اليوم وانقذوا العراق العزيز من الوجود الامريكي والاجنبي فيه،

واضاف سماحته انها أولى نسمات الفجر الجديد، اللهم وفق كل حر وابي في هذا البلد العزيز ان ينهض بمسؤوليته ويتحمل اعباءها ويعين البلاد والعباد لاحقاق الحق وازهاق الباطل ونشر العدل ومحق الظلم والفساد.