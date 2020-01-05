السيد حسن نصر الله: ترامب لا يعترف بسيادة العراق ومشروعه السيطرة على ابار النفط العراقية

قال الامين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، ان" الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعترف علنياً بعدم وجود سيادة في العراق ومشروعه هو السيطرة على جميع ابار النفط العراقية".

وذكر السيد نصر الله في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي يقيمه حزب الله للشهيدين القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت" نحن امام مرحلة جديدة بالكامل واقصى مايملكه العدو هو القتل"، مبينا ان" اغتيال القادة الشهداء سيكون تاريخ فاصل للمنطقة".

واضاف" ماحصل يوم الخميس مساء الحاج سليماني يغادر مطار دمشق علنا الى مطار بغداد واستقبلهم قادة الحشد وبعد مسيرهم تعرض الموكب الى قصف امريكي وبشكل وحشي".

وبين السيد نصر الله ان" الاغتيال بشكل علني هو نتيجة فشل كل المحاولات السابقة للاغتيال وآخرها في بلدة الحاج قاسم في كرمان عبر وضع المتفجرات في الحسينية التي يحضر بها مئات الناس"، مستطرداً ان" العدو اقدم على جريمة علنية لفشله في عمليات الاغتيال السابقة دون بصمة"،

لافتا الى ان" الهدف الاعلى لاخضاع ايران والسيطرة على الاداء السياسي لايران وبالتالي الوصول الى اتفاق نووي جديد وقضايا المنطقة بالاضافة الى فشله في سوريا".