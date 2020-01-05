الأخبار

نائب عن نينوى: سنصوّت على إخراج القوات الأمريكية وفاءً لدين الشهداء في أعناقنا


أكد النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا، الأحد، أنه سيتم التصويت على إخراج القوات الأمريكية وفاءً لدين الشهداء في أعناقنا.

وقال الجربا خلال جلسة مجلس النواب إنه "يجب أن تكون هناك ضمانات من اجل التوقيع على قرار إخراج القوات الأمريكية من البلاد".

وأضاف أنه "من ضمن الضمانات إخراج الجماعات المسلحة من المحافظات السنية واستبدالها بقطعات عسكرية".

وأوضح الجربا، :"مدينون لدماء الشهداء من أبناء محافظات الوسط والجنوب التي سالت في محافظاتنا، وندين لفتوى السيد السيستاني في عام 2014".

وأكد النائب عن محافظة نينوى، انه "سيتم التصويت على مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من البلاد وفاءً لدين الشهداء في أعناقنا".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسته الاستثنائية بحضور رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تكليف العميد فايق الفتلاوي بمهام قيادة شرطة النجف
الشيخ جلال الدين الصغير : شكرا لله وللقائدين الذي حفز البرلمان على التصويت باخراج القوات الاجنبية والامريكية من العراق
السيد حسن نصر الله: ترامب لا يعترف بسيادة العراق ومشروعه السيطرة على ابار النفط العراقية
الخارجية ترفع شكوى الى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن الهجمات الأمريكية
البرلمان يصوت على إلزام الحكومة بانهاء التواجد الاجنبي في البلاد
خبير دستوري يوضح الأُطرُ القانونيةُ لإنهاءِ الوجودِ الأمريكي والأجنبي في العراق
نائب عن نينوى: سنصوّت على إخراج القوات الأمريكية وفاءً لدين الشهداء في أعناقنا
عبد المهدي: كنت على موعد للقاء سليماني صباح يوم استشهاده
عبد المهدي يوصي البرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء التواجد الاجنبي في البلاد
الخارجيّة تستدعي السفير الأميركيّ على خلفيّة الضربات الجوّية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
د .شغانبه : ان ماحصل بضرب واغتیال قیادیین طالما حاربوا اعتا مجرمی العالم فی العراق وسوریا وتخلیص اهلها من ظلم ...
الموضوع :
قراران حكوميان عراقيان عاجلان رداً على حادثة الاغتيال الاميركية
احمد : أن فرحت الكلاب... فاعلموا ان الميت اسد واي اسود قد تكاملوا بالرقي هم اسود شيعة امير المؤمنين ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
احمد : يارب بحق ناصية الحسين عليه السلام عندك وبحق كرب الحسين وخضابه احفظ قادتنا وحماتنا وانصرهم على القوم ...
الموضوع :
نائب الامين العام لسرايا الخراساني ينفي خبر استشهاد بالعدوان الامريكي الجديد في التاجي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,هناك توجهان الاول مبارك ومسدد من الله بعناية ودعاء الرسول الاعظم ابو القاسم محمد صلوات ...
الموضوع :
بالفيديو .... لماذا كان الشهيد القائد قاسم سليماني على الساتر الأول بالحرب ضد داعش
أبو حسين : واضح التهديد مصدره بعثي لكن يبث على إنه قاله فائق الشيخ علي. لا يغرنكم بعض ما يسمى ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
علي : طيب الله انفاسك وجعل كلامك هذا في ميزان أعمالك فجزاك الله خير جزا عني وعن كل الشرفاء ...
الموضوع :
السلام عليكما يا عنوان البطولة والشهادة
احمد : نعم بدموع جرى لكن نسعد ب سرور قلبك اجتمعت مع سيد الشهداء سلام الله عليه لا اله ...
الموضوع :
تشييع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس غدا السبت من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد
عراقي : الله ينتقم منهم ويرحم شهداء الحشد والحرس الثوري وحزب الله اللبناني ...
الموضوع :
السفير الايراني يكشف عدد شهداء الغارة الأمريكية الجبانة الغادرة قرب مطار بغداد
حسن : اصلا هذي هي اللعبه كل التظاهرات الي حصلت كانت لاستقالة الحكومه ومن ثم كل القوى و الحلفاءء ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
صباح طعمه وعمار الساعدي : اخبث اثنان احذروهم فهاذبن الاثنين يحركون الشارع ضد العمليه السياسبه الرجال لفظهم ورفضهم واخراجهم باسرع وقت وفضح ...
الموضوع :
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
فيسبوك