عبد المهدي: كنت على موعد للقاء سليماني صباح يوم استشهاده

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الاحد، أنه كان على موعد للقاء قاسم سليماني صباح يوم استشهاده.

وقال عبد المهدي في رسالته إلى البرلمان ، إنه "مع تراكم الأحداث في البلاد، اتصلت بنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي بسبب سفر رئيس المجلس، للتباحث حول عقد اجتماع استثنائي لمجلس النواب الموقر، لكن في فجر الجمعة قامت الطائرات الأمريكية المسيرة بقصف جوي استهدف الشهيدين أبي مهدي المهندس والجنرال سليماني وشهداء آخرين من العراقيين والإيرانيين".

وأضاف ان "هذا الفعل أضاف تعقيدات جديدة على المشهد وجعل عقد هذا الاجتماع ضرورة لا مفر منها، وللتأريخ أذكر أيضاً بأنني كنت على موعد مع الشهيد سليماني في الساعة الثامنة والنصف من صباح استشهاده، وكان من المقرر ان يحمل لي رسالة من الجانب الإيراني".