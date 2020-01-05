عبد المهدي يوصي البرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء التواجد الاجنبي في البلاد

أوصى رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الأحد، مجلس النواب باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء التواجد الاجنبي في البلاد.

وقال عبد المهدي في رسالته الموجهة إلى البرلمان إنه "رغم بعض الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، أوصي البرلمان باتخاذ بإنهاء التواجد الاجنبي ووضع إجراءات عاجل لتنفيذ ذلك".

وأضاف أن" القرار يبقى الأفضل للعراق مبدئياً وعملياً، بل هو أفضل لإعادة تنظيم علاقات صحية وصحيحة مع الولايات المتحدة وبقية الدول تؤسس لصداقات متينة على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز المصالح المشتركة".

واكد أن "العراق عاش بدون قوات اجنبية للفترة من 2011 و2014 ولم تتدهور علاقاته لا بأمريكا ولا بغيره".