عبد المهدي: أمريكا أبلغتنا بأن اسرائيل قصفت مستودعات الحشد الصيف الماضي

أكد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الأحد، أن أمريكا أبلغته بإن إسرائيل قصفت مستودعات الحشد الشعبي الصيف الماضي.

وقال عبد المهدي في رسالته إلى البرلمان إن "الأمن في البلاد كان في تحسن مستمر وكذلك المعركة ضد داعش، ورفعت الحواجز وفتحت الخضراء، لكن ارتفعت حدة التوتر بعد حصول سلسلة تفجيرات في مستودعات الحشد في صيف 2019، نقل لنا الجانب الأمريكي أن بعضها قامت به إسرائيل".

وأضاف أن "الشحن السياسي والأمني والنفسي في البلاد أزداد أيضاً مع بدء التظاهرات في الأول من تشرين الاول الماضي وهي الاحداث التي ادت إلى تقديم استقالة الحكومة".