أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، الاحد، عن إلقاء القبض على ثمانية متهمين بـ"الدكة العشائرية" في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "تم تشكيل فريق عمل من مدير شرطة الصدر الثانية وضابط مركز الرافدين وقوة مرافقة حيث تم تنفيذ ثمانية أوامر قبض بحق متهمين وفق الماده 2/4 لقيامهم بإطلاق النار على أحد دور المواطنين".

وأضافت أن "الإجراءات تأتي تماشيا مع نهج الوزارة الرامي لفرض الأمن والقانون".