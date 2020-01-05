الأمن النيابية تعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن الاعتداء الأميركي

اعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح الخزعلي، الاحد، عزم لجنته تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن الاعتداء الأميركي، فيما اشار الى ان الاتفاقية الأمنية تعنى فقط بتدريب وتسليح القوات العراقية.

وقال الخزعلي لوكالة الأنباء العراقية إن "اللجنة أعدت مواضيع عدة لمناقشتها في جلسة البرلمان اليوم، منها مشروع قانون الاتفاقية ذات الإطار الستراتيجي، فضلاً عن إلزام الحكومة من خلال وزارة الخارجية بإقامة شكوى تقدم لمجلس الأمن الدولي حيال استهداف أميركا الأراضي العراقية"،

مشيراً الى أن "وجود القواعد الأميركية في العراق يعد احتلالاً بغطاء غير قانوني بالإضافة الى أنه يمثل مصدر قلق لدول الجوار".

واضاف الخزعلي أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية لا تعارض أن تكون هناك اتفاقيات مشتركة بالجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية"،

مبيناً أن "الاتفاقية الأمنية تنص على عدم تدخل القوات الأميركية في الشأن الداخلي، وإنما تعنى فقط بتدريب وتسليح القوات العراقية".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية غادرة جبانة قرب مطار بغداد غربي العاصمة.