حجز اجهزة إتصال لاسلكية في مطار البصرة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأحد ، عن حجز اجهزة إتصال لاسلكية (موترلا) في كمرك مطار البصرة الدولي ادخلت بدون موافقات رسمية.
وقالت الهيئة في بيان، إن "كوادرها العاملة في مطار البصرة الدولي واثناء ممارسة عملها في كشف الحقائب وجدت اجهزة موترلا مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة حيث وردت بدون موافقات رسمية".
وأكدت الهيئة، على "اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفة وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".
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